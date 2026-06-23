［北中米W杯グループステージ第２節］日本 ４−０ チュニジア／６月20日／エスタディオ・モンテレイ日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ第２節でチュニジアと対戦。鎌田大地の２戦連発弾、上田綺世の２ゴール、伊東純也のW杯初得点で４−０の完勝を収めた。試合後、取材エリアにいたチュニジアのナジ・ケルシャウイ記者は、よもやの大敗に茫然とした様子だった。試合の感想を尋ねると、「日本に