北中米ワールドカップで、日本代表はオランダと２−２で引き分け、チュニジアには４−０と快勝。グループステージ２試合を終えて勝点４を積み上げ、決勝トーナメント進出へ大きく前進した。今大会は各グループ３位のうち成績上位８チームも決勝トーナメントに進出できるレギュレーションとなっている。そのため、６月22日（日本時間23日）の囲み取材では、選手たちにグループステージ突破後を見据えた質問も飛んだ。キャプテ