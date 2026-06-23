北中米ワールドカップ・グループＦでオランダと壮絶な２−２ドローを演じ、続くチュニジア戦では空前のゴールラッシュで４−０快勝を収めた日本代表。韓国メディア『SPOTV News』が報じたのは、そのゲームを観戦した元韓国代表キャプテンのリアクションだった。かつて韓国代表MFとして活躍し、2018年ロシアワールドカップでは主将を務めたキ・ソンヨンだ。現在も浦項スティラーズでプレーする37歳は、同級生である元代表MFク・