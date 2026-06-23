岸和田競輪のG1「第77回高松宮記念杯」が21日に終了した。優勝したのは古性優作。3年ぶり3度目の大会制覇で、史上7人目となるG1・10Vの偉業を地元で達成。昨年は脇本雄太が優勝してG1・10Vだった。近畿の至宝2人が地元地区の伝統の大会で節目の優勝を飾ったことは感慨深い。決勝は単騎戦だった真杉匠（27＝栃木）に注目していたが5着に終わった。道中は犬伏湧也―河端朋之の3番手を追走して仕掛けを逸した。「いろんな展開を想