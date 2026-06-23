【ダラス（米テキサス州）＝星聡】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２２日、米ダラスで１次リーグＪ組のアルゼンチン―オーストリア戦が行われ、アルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシ（３８）が２ゴールを挙げ、単独で歴代最多となるＷ杯通算１８得点とした。メッシは０―０で迎えた前半の３８分頃、自らのパスを起点に攻め込み、左サイドのＤＦメディナからのクロスを左足で決めて先制点をマーク。さらに