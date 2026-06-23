北中米Ｗ杯に出場するベルギー代表ＦＷジェレミ・ドク（マンチェスター・シティー）を巡る騒動が拡大している。ドクは妻の第１子の出産に立ち合うため、大会期間中の７月上旬にチームを一時離脱する希望を表明した。これに対してフランス紙「レキップ」の番組「レキップＴＶ」で女性司会者でジャーナリストのフランス・ピエロン氏が「あなたは子供の頃からの夢をかなえているのに、すべてを捨てて出産に立ち会うつもりなの？」