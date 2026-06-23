NY株式22日（NY時間15:07）（日本時間04:07） ダウ平均51632.65（+67.95+0.13%） ナスダック26172.32（-345.61-1.30%） CME日経平均先物73075（大証終比：+215+0.29%） 欧州株式22日終値 英FT100 10437.85（+74.58+0.72%） 独DAX 25139.69（+153.87+0.62%） 仏CAC40 8400.11（-21.03-0.25%） 米国債利回り 2年債 4.234（+0.058） 10年債 4.509（+0.056） 30年債 4.947