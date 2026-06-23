◇W杯北中米大会1次リーグJ組アルゼンチン 2―0 オーストリア（2026年6月22日米国・ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグJ組の第2戦が22日（日本時間23日）に行われ、アルゼンチン（FIFAランキング1位）がオーストリア（同24位）を2―0で撃破。アルゼンチンのFWリオネル・メッシ（38）は2ゴールを決めてW杯通算18得点とし、最多記録を更新した。メッシの快挙達成にネットは大盛り上がり。絶賛の声が多く上がる一