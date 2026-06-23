ボートレース鳴門のSG「第36回グランドチャンピオン」が開幕する。注目は12Rドリーム戦だ。池田は中堅機の61号機とコンビを組む。前検の感触は平凡だったが、ドリーム戦の中で大きく劣ることはないだけにインなら逃げ切れる。前回覇者が的確な踏み込みから1Mを先取り、白星発進を決めるとみた。峰は差しに構えて迫る。西山は2番差しから道中勝負へ。茅原は外をブン回って上位争いに加わるか。＜1＞池田浩二何もしていない