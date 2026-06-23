ボートレース鳴門のSG「第36回グランドチャンピオン」が開幕する。地元・徳島支部からただ一人出場となる菅章哉（37）を直撃した。――最近の調子は？「あまり良くない。成績が悪いですね。新燃料（地球環境に配慮したエタノール30％配合ガソリン）の影響もあると思います」――菅選手の代名詞とも言えるチルト3で従来の燃料の伸び方を10として、新燃料ではどれくらい？「節によりますね。尼崎（8〜13日のG174周年、準優