ボートレース鳴門のSG「第36回グランドチャンピオン」が開幕する。現行エンジンは4月11日から使用。いまだ相場は固まっていない中で、頭一つ抜けたエンジンがある。2連対率80％の82号機だ。パートナーは馬場。「班ではそんなに変わりなかったです」ながら「良さそうな雰囲気はありました。手前の回転の上がりが良かったです」と実戦向きの感。良機を背に好結果を残し、来月の地元びわこSGに弾みをつけたいところだが「オーシャ