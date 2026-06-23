アルゼンチン―オーストリア前半、先制ゴールを決め喜ぶアルゼンチンのメッシ＝ダラス（共同）サッカー・ワールドカップ（W杯）第12日（22日・ダラスほか）1次リーグJ組でアルゼンチンがオーストリアを2―0で下し、2連勝で決勝トーナメント進出を決めた。メッシが2ゴールで、W杯通算得点を単独最多の18に伸ばした。第1戦で3得点し、クローゼ（ドイツ）と並んでいた。メッシは前回大会から6戦連続ゴール。フォンテーヌ（フラ