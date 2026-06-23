お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の信子（33）が22日に放送されたフジテレビ「真剣遊戯!THEバトルSHOW」（後8・00）に出演。アンガールズの田中卓志（50）との飲み会後の“恒例行事”について明かした。今回は「アイドル俳優軍」と「芸人バラエティ軍」が対戦。ゲームの合間のトークで、芸人バラエティ軍のリーダー・田中はチームメートの信子について「普段一緒に飲んだりしてる」とプライベートで交流があることを明かした