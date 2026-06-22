「イヴ・サンローラン・ボーテ（Yves Saint Laurent Beauté）」が、シルバーとピンクの輝きをまとった限定コレクション「ラブ ライト コレクション（LOVE LIGHT COLLECTION）」を発売する。8月12日から表参道フラッグシップ ブティック、公式オンライン ブティックで先行販売し、8月21日に全国で発売する。【画像をもっと見る】ラブ ライト コレクションは、アイコンアイテムや人気アイテムの限定色や人気色を特別仕様の