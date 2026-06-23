チュニジア撃破で勝ち点4サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアを4-0と圧倒。勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進した。中村敬斗が試合後にインスタグラムを更新すると、海外ファンからも歓喜の声が続出した。中村はチュニジア戦で、鎌田大地の先制弾を見事にアシストした。W杯デビューとなったオランダ戦では先制ゴール。夢舞台で