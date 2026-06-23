森保監督の「伸びしろ」に反響サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアを4-0と圧倒した。勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進した。決戦から一夜明けた日本時間22日、日本代表の公式Xが更新され、森保一監督の試合後コメントが公開された。SNSでは締めの一文にあった「4文字」に注目が集まっている。W杯通算1000試合目のメモリアルな