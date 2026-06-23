米音楽業界の大物プロデューサーでジャニス・ジョプリン、ブルース・スプリングスティーン、ホイットニー・ヒューストンらを発掘し育て上げたクライブ・デービスさんが２２日（日本時間２３日）、米ニューヨーク州マンハッタンの自宅で死去した。享年９４。代理人が米メディアに声明を発表した。声明によると「家族や愛する人々に囲まれ、加齢に伴う病気で安らかに息を引き取った」としている。デービスさんは最近、上気道感染