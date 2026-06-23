22日にチーム練習を実施日本代表は現地時間6月22日、北中米ワールドカップ（W杯）のベースキャンプ地アメリカ・ナッシュビルで練習を実施した。25日の第3戦・スウェーデン戦に向けて取材に応じたDF長友佑都は「（ベンチが）一緒になって戦っている。日本は実質12人で戦っていると思います」とチームワークを絶賛した。チュニジア戦翌日はホテルでのリカバーとなり、22日にはグラウンドでの練習を再開。オランダ戦の負傷でチュ