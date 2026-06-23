メッシがオーストリア戦で決勝弾アルゼンチン代表は現地時間6月22日に北中米共催ワールドカップ（W杯）のオーストリア代表戦に2-0で勝利した。アルゼンチンFWリオネル・メッシのW杯史上最多となる通算17ゴールを前半に記録。終了間際にも2点目を決め、アルゼンチンは決勝トーナメント進出も決まった。初戦でアルゼンチンはFWリオネル・メッシのハットトリックによりアルジェリア代表に3-0で勝利した。ドイツのミロスラフ・クロ