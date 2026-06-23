G1オールスター（8月11〜16日、松山）の出場メンバーが発表され、今節出走組では中川がファン投票43位、原井が競走得点、岩井が記者推薦で出場が決まった。岩井はこれが初のG1。原井も寛仁親王牌以外では初のG1で「それ（親王牌以外のG1出場）を目標にしていたのでうれしい」と喜んだ。1年ぶりの地元戦で決勝進出を狙う。【8R】薦田目標から原の抜け出し。＜3＞から＜1＞＜4＞＜5＞＜6＞の2、3着。【12R】原井が青柳の攻め