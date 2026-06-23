アルゼンチン―オーストリア前半、先制ゴールを決め喜ぶアルゼンチンのメッシ＝ダラス（共同）【ダラス共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会第12日は22日、ダラス競技場などで行われ、2連覇を狙うアルゼンチンが決勝トーナメント進出を決めた。オーストリアに2―0で快勝し、2連勝で勝ち点を6に伸ばした。アルゼンチンはメッシが全得点を挙げ、通算得点を単独最多の18に伸ばした。前回大会からの連続試合得