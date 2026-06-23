【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）の通商担当閣僚に当たるシェフチョビッチ欧州委員は、中国の王文濤商務相と29日にベルギー・ブリュッセルで協議する。EU欧州委員会の報道官が22日明らかにした。EUは中国に対する巨額の貿易赤字を問題視しており、貿易不均衡の是正が主要議題になる見通しだ。EU欧州委員会は対中貿易赤字の削減に向け、関税強化や輸入規制を含む幅広い対抗手段を検討する方針だ。ただ、EU加盟国には中国との