現地６月22日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第２節（J組）で、アルゼンチン代表とオーストリア代表がダラス・スタジアムで対戦した。前回大会王者のアルゼンチンは、開始早々にチャンスを迎える。４分、ラウタロがペナルティエリア内で倒されて、VARのチェックの末にPKを獲得。しかし、キッカーを務めたメッシがゴール右に外してしまい、得点には至らず。その後は拮抗した展開が続いたなか、アルゼンチ