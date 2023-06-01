６月20日に行われた北中米ワールドカップのグループステージ第２節で、チュニジアに４−０で快勝した日本代表は現地22日、３日後のスウェーデン戦に向けてベースキャンプ地のナッシュビルでトレーニングを実施した。当初は冒頭15分のみの公開予定だったが、試合の前々日としては異例とも言える全公開となった。膝の故障でチュニジア戦に帯同しなかった久保建英はトレーニング前の集合写真の撮影には姿を見せたが、全体練習は