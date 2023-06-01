東京五輪卓球混合ダブルス金メダルの水谷隼氏（37）が22日に放送されたフジテレビ「真剣遊戯!THEバトルSHOW」（後8・00）に出演。かつて卓球バーで開催された「アスリート会」に参加した人気アイドルの粋な計らいを明かした。今回は「アイドル俳優軍」と「芸人バラエティ軍」が対戦。ゲームの合間のトーク中、「感謝している人」について話題が及ぶと、アイドル俳優軍のリーダーを務めるSixTONESの「水谷さんも感謝したい人が