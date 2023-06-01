警視庁に逮捕されたフー・シー容疑者が代表取締役を務める会社が入るビル＝22日、東京都千代田区米・英政府がアジア最大級の犯罪集団として経済制裁を科したカンボジアの中国系組織「プリンス・グループ」幹部とみられ、警視庁に逮捕された男の在留資格が「高度専門職」だったことが23日、捜査関係者への取材で分かった。その中でも日本国内で企業経営などを担う人が一定の条件を満たした場合に与えられる資格で、警視庁は男が経