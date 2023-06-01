大阪・関西万博の「大屋根リング」の木材を活用した学生会館の完成予想図（関西大提供）関西大は千里山キャンパス（大阪府吹田市）に大阪・関西万博のシンボルだった「大屋根リング」の木材を活用し、学生会館を建て替え整備する。柱やはりとして使われていたおよそ300本を用い、会館のエントランスにリングの木組みの一部を再現。高さは約12メートルで万博のリングとほぼ同じになるという。2029年3月の完成を目指す。万博の遺