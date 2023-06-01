俳優の望海風斗（４２）と坂本昌行（５４）が２２日、都内で行われたミュージカル「ファニー・ガール」（９月８日〜２９日、東京・日生劇場）の製作発表に中尾ミエ（８０）らと出席した。これまで悪徳の王妃・イザボーなど力強い役を演じてきた望海は「堅いイメージの方が得意」と認めつつ、今回は「ユーモア、しなやかさがある」と新境地。一方の坂本もギャンブラー役で「自身と１ミリも重なっていない」と悩み、ともに新たな