◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組第２戦アルゼンチン２―０オーストリア（２２日、ダラス競技場）【ダラス（米テキサス州）２２日＝ペン・岩原正幸、カメラ・山崎賢人】２８年ぶり８度目出場のオーストリア（ＦＩＦＡランク２４位）は、前回大会覇者のアルゼンチン（同１位）に０―２で敗れた。前半３８分、自陣右サイドのクロスからＦＷメッシに先制点を奪われた。後半アディショナルタイム３分には、ＭＦザビツァーの