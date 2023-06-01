米大リーグ（ＭＬＢ）は２１日（日本時間２２日）、オールスター戦（７月１４日、フィラデルフィア）ファン投票の第２回中間発表。ドジャースの大谷翔平が２３１万７３５票で、２９本塁打でホームランダービーで独走するシュワバー（フィリーズ＝１５４万２０２票）に大きく遅れをとっているにもかかわらず、投手としての期待を込めてか両リーグのトップに立っている。ア・リーグ最多はブルージェイズのＥ・クレメントが二塁手部