大型冷凍庫から成人男性の遺体が見つかったマンションに出入りする捜査員＝22日午前、神戸市中央区神戸市中央区のマンション一室で冷凍庫から切断遺体が見つかった事件で、遺体は一定期間冷凍されていたことが23日、兵庫県警への取材で分かった。発見時には部屋の電気が止まっており、凍っていた遺体が溶けて腐敗したとみられる。マンションでは「3月ごろから異臭がしていた」との相談が管理会社に寄せられていたといい、県警は