◇W杯1次リーグJ組第2戦オーストリア0―2アルゼンチン（2026年6月22日アーリントン）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグJ組第2戦は22日（日本時間23日）に行われ、オーストリア（FIFAランク21位）が前回王者アルゼンチン（同1位）に0―2と敗戦。開幕2連勝とはならず1勝1敗の勝ち点3。決勝トーナメント進出の行方はアルジェリア（同29位）との第3戦までもつれることになった。白星発進のオーストリアは第2戦で