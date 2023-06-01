ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１６１．４０円近辺での推移となっている。本日は序盤に買いが強まり、市場では介入ポイントとして意識されている１６２円を試す動きも見られたものの、急速に戻り売りに押される展開が見られている。 片山財務相がベッセント財務長官とオンラインで会談を行ったと伝わったことがドル円を押し下げている。ドル高・円安について協議した可能性があるという。１６２円手前から一気に１６１．１