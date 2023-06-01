◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組第２戦アルゼンチン２―０オーストリア（２２日、ダラス競技場）【ダラス（米テキサス州）２２日＝ペン・岩原正幸、カメラ・山崎賢人】ＦＩＦＡランク１位で前回覇者のアルゼンチンは、同２４位のオーストリアと対戦し、２―０で下した。２連勝で１次リーグ突破を決め、この後のヨルダン―アルジェリアの結果次第で１位通過も決定する。前半３８分、ＤＦメディナからの折り返しをＦＷメ