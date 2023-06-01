高市総理は日本維新の会の吉村代表と会談し、「副首都法案」について、一部の規定を修正するよう求めました。高市総理「皇室典範改正そして定数削減法案、副首都法案といった重要法案など、今国会で成立させるべく、先ほど党首同士で意見交換を行いました」会談では、高市総理が維新の吉村代表に対し「副首都法案」の一部を修正するよう要請しました。具体的には「大阪都構想」の住民投票を大阪府全域で実施可能とする規定を削除す