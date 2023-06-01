女優の望海風斗（42）と20thCenturyの坂本昌行（54）が22日、都内でミュージカル「ファニー・ガール」（9月8〜29日、東京・日生劇場）の製作発表に出席した。ブロードウェーの看板女優ファニー・ブライスの半生を描く物語で、初演は1964年。2人は舞台衣装で登壇し、ファニー役の望海は「私は堅い、強そうなイメージの役が多かったので、ファニーのユーモア、しなやかさなど、たくさんの学びになると思う」と意欲。夫ニック役