20th Centuryの坂本昌行さんが、ブロードウェイミュージカル『ファニー・ガール』の製作発表記者会見に登場しました。【写真を見る】【坂本昌行】ハンサムなギャンブラー役に挑戦も「私自身とは1ミリも重なっていない」 私生活では「石橋を叩いて渡るタイプ」本作は、稀代の大スター、ファニー・ブライスとその夫ニックの、波乱万丈な人生と愛の物語。ニューヨークのブロードウェイレビュー、｢ジーグフェルド・フォリーズ｣の大看板