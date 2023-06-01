俳優の望海風斗さんと坂本昌行さんが、ブロードウェイミュージカル『ファニー・ガール』の製作発表記者会見に登場しました。【写真を見る】【望海風斗】宝塚時代の武器は“影と狂気”！新作ミュージカルで「陽」の魅力解放へ 初共演・坂本昌行も「この女性を愛する」と絶賛本作は、稀代の大スター、ファニー・ブライスとその夫ニックの波乱万丈な人生と愛の物語。ニューヨークのブロードウェイレビュー、｢ジーグフェルド・フォリー