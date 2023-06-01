ブルーノ・マーズが、2027年1月に全国6都市全12公演をまわる日本ドームツアーを開催する。 （関連：Number_i、ブルーノ・マーズら所属の名門レーベルに名を連ねる必然デビュー曲から見据えていた“世界”の舞台） 今回の来日公演は、最新アルバム『The Romantic』を携えたワールドツアー『THE ROMANTIC TOUR』の一環として開催。本ツアーは北米、ヨ