【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ブルーノ・マーズが、2027年1月に全国6都市・全12公演を巡るジャパンドームツアー『Bruno Mars － The Romantic Tour in Japan』を開催することが決定した。 ■世界各地で追加公演が続々と決定しているツアー 2027年の来日公演は、世界中で記録的な成功を収めている最新ワールドツアー『THE ROMANTIC TOUR』の一環として開催。本ツ