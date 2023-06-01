3人組グループ・Number_i（平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太）が、コーセーのスキンケアブランド「雪肌精」の新CM『冷やし雪肌精で涼感美白』篇（26日放映開始）に出演する。【写真】『Number_i LIVE TOUR 2025 No.II』通常盤ジャケットNumber_iの夏シーズンCM出演は、昨夏の「夏の肌に、つめたい愛を。」篇に続き、今回で2回目となる。今夏も「肌に、冷たい夏がきた-冷やし雪肌精で涼感美白-」がテーマの新CMに登場する。「昨