元宝塚歌劇団雪組トップスターで俳優の望海風斗、坂本昌行、水田航生らが22日、都内で行われたブロードウェイミュージカル『ファニー・ガール』製作発表記者会見に登壇。本邦初公開となる衣装を披露した。【写真】クラシカルな衣装を着て肩を並べる望海風斗＆坂本昌行望海は真っ赤なセットアップと羽が付いた黒の帽子を身に着けており、坂本は燕尾服を身にまとった。水田はオレンジのベストとパンツ、ストライプのシャツの衣装