元宝塚歌劇団雪組トップスターで俳優の望海風斗と坂本昌行が22日、都内で行われたブロードウェイミュージカル『ファニー・ガール』製作発表記者会見に登壇。互いの印象を語った。【写真】うつくしい…おしゃれな黒帽子をかぶり笑顔を見せた望海風斗望海はスター俳優のファニー・ブライス、坂本はファニーの夫・ニック・アーンスティンを演じる。望海は今作の撮影で初めて坂本と会ったという。「緊張というか、役として撮れるか