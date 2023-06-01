7人組グループ・なにわ男子の最新アルバム『ND5』（エヌディーファイブ／「5」は「D」の右斜め上＝5乗）が、6月23日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」において、1位に初登場した。【動画】なにわ男子、アルバムリード曲「Celebrate」MVこれで、1stアルバム『1st Love』（2022年7月発売）から5作連続、通算5作目の1位を獲得。1stアルバムから5作連続初週売上30万枚超えは、男性アーティスト史上5組目【※】の達成と