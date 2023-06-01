元宝塚歌劇団雪組トップスターで俳優の望海風斗が22日、都内で行われたブロードウェイミュージカル『ファニー・ガール』製作発表記者会見に登壇。宝塚時代を回顧した。【全身ショット】気品漂う赤ドレス姿を披露した望海風斗望海はユーモアあふれるファニー・ブライスを演じる。望海は「私はどちらかというと、強そうとか硬いとか、そういうイメージとか強いですけど、自分自身もそういう役の方が多かったり得意だったりするの