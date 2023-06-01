俳優の坂本昌行が22日、都内で行われたブロードウェイミュージカル『ファニー・ガール』製作発表記者会見に登壇。自身が演じるニック・アーンスティンについての印象を語った。【全身ショット】かっこいい！黒スーツを着て笑顔を見せた坂本昌行ニックにはギャンブルの過去があるという。役にちなみ、ギャンブラーの一面があるかと質問された坂本は「1ミリくらいしかない。何をやるにも石橋を叩いて渡るタイプなので、そういう