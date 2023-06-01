Aぇ! group（エェグループ）の最新シングル「でこぼこライフ」が、6月23日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で、1位に初登場。2024年5月27日付でのデビューシングル「《A》BEGINNING」から4作連続、通算4作目の1位を獲得した。デビュー（1st）シングルから4作連続で1位を獲得するのは、2023年6月5日付のINI「DROP That（FANFARE）」以来、3年1ヶ月ぶり。【動画】Aぇ! group「でこぼこライフ」MV初週売上は前作「Ch