米ハワイ出身の世界的歌手ブルーノ・マーズが来年１月に６大ドームツアー「ＴｈｅＲｏｍａｎｔｉｃＴｏｕｒｉｎＪａｐａｎ」（全１２公演）を開催することが２３日、決まった。２０２２年に東京・大阪でドームツアー、２４年に東京ドームでの７日間公演を行ったが、６大ドームツアーは自身初となる。今回の来日公演は、最新ワールドツアー「ＴＨＥＲＯＭＡＮＴＩＣＴＯＵＲ」の一環。２７年１月４、５日にバンテリ