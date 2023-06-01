元宝塚雪組トップスターの望海風斗が２２日、都内で行われた主演ミュージカル「ファニー・ガール」（マイケル・メイヤー演出、９月８日から東京・日生劇場で東京公演）の製作発表記者会見に、共演の俳優・坂本昌行らと出席した。１９６４年にブロードウェーで初演された名作。希代の大スター、ファニー・ブライス（望海）と夫ニック（坂本）の、波乱万丈な人生と愛の物語だ。望海は初共演する坂本について「真摯（しんし）で