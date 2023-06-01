平野紫耀（29）、神宮寺勇太（28）、岸優太（30）の3人組Number_iが、コーセー「雪肌精」の新CMに出演することが22日、分かった。スペシャルインタビューも公開された。−暑い夏、冷蔵庫や冷凍庫にマストで入れているものを教えてください。平野お風呂あがりやサウナ後のアイスがすごい好きなので。アイスはけっこう入ってますね。あとお茶系ね、ルイボスティーとかけっこう好きだから。ジンはある？神宮寺冷やす枕みたいなの